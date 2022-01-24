"المضارين من الإيجار القديم": تعديل قانون غير السكني دليل على تحريك الأوضاع نحو الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن قرار لجنة الإسكان في مجلس النواب، اليوم بالموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، بشأن العقارات المؤجرة لغير الغرض السكني، يتوافق مع مطالبهم التي لطالما نادوا بها.

كانت لجنة الإسكان في مجلس النواب، اليوم وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير الأغراض السكنية.

وأضاف البحيري في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن هذا التوجه بشرة خير ويدل على تحريك الأوضاع نحو الأفضل فيما يتعلق بالجزء السكني والتجاري للأشخاص الطبيعية، وهو ما نأمله قريبًا.