برلمانية: خطة تنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية تمثل وادي نيل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بنتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة والذي استهدف مناقشة خطة تنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية وحتى السلوم غربًا وربطها بشبكة طرق ومواصلات متطورة وهو ما يمثل وادي نيل جديد ومتنفس للمصريين لنخرج به من حيز ال (3%) الذي حصرنا أنفسنا فيه لعقود طويلة حتى ضاق بنا.

وصرحت بأن مدينة مارينا – وهي من المناطق المستهدفة في خطة التطوير - من المدن السياحية التي أنشأت على طراز رفيع المستوى لن يتكرر وغير موجود حتى في القرى السياحية المجاورة لها، وأن توجيه الرئيس السيسي بضمها إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة هو بمثابة طوق نجاة لانتشالها من فوضى العشوائية والتي للأسف طالتها في غفلة من جهاز القرى السياحية فأصبح الوضع فوضوي، كلٌ يفعل ما يحلو له وذلك لعدم وجود لوائح صارمة تنظم الوضع وأن وجدت اللوائح فان الرقابة غائبة، ومع عشوائية الإدارة أصبحت المخالفات مجرد أوراق حبيسة الأدراج.