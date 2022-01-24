شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة 30 ألف معلم.. التعيينات للتخصصات الأكثر احتياجا لسد العجز فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مسابقة 30 ألف معلم ستكون فى التخصصات الأكثر احتياجا وعجزا فى المدارس، موضحة أن التقديم فى المسابقة سيكون إلكترونيا من خلال جهاز التنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن التخصصات تحددها الوزارة وترسلها إلى التنظيم والإدارة لفتح باب التقديم عليها فى التوقيت الذى يتم تحديدها لاحقاً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع فى وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.