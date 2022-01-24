شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحجز تذاكر قطارات النوم إلكترونيا × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح هيئة السكة الحديد خدمة حجز تذاكر قطارات النوم عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت وكذلك الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة للهيئة، وتستعرض ”الخليج 365” في 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم إلكترونيا خلال التقرير التالى:

1ـ الدخول إلى الموقع الإلكترونى الهيئة السكة الحديد أو الشركة التابعة لها ثم التوجه نحو القسم الخاص بحجز قطارات النوم .

2ـ يقوم الراكب بعد ذلك بتحديد يوم السفر من جدول مواعيد القطارات واختيار القطار الراغب في السفر خلالها.

3ـ يقوم الراكب في الخطوة التالية بإدخال بياناته وعدد الأسّرة الراغب في حجزها وبيانات البطاقة الائتمانية البنكية التي سيتم دفع قيمة التذكرة من خلالها.

4ـ يشترط أن تكون بيانات الراكب صحيحة ومُحدَّثة وفق بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

5ـ ـ يمكن الحجز على قطارات النوم باستخدام كافة أنواع البطاقات الائتمانية البنكية.

6ـ سعر السرير في الكابينة يختلف في حالة حجزه مفرد عن حجز الكابينة بالكامل.

7ـ المصريون يدفعون بالجنيه المصري فيما يدفع الأجانب بالدولار.