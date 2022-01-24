شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السبب وراء خصم رصيدك من عداد الكهرباء الكارت؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أولا- خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :
1- خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة
2- خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة
3- خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة
ثانيا- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالأتى :
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).
8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).