شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السبب وراء خصم رصيدك من عداد الكهرباء الكارت؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاهيم خاطئة ومغلوطة يتم تداولهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع، ويرصد ”الخليج 365”، لقرائه كل ما يريد معرفته عن الرسوم والمبالغ المالية التى يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى وهى كالأتي :

أولا- خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :

1- خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة

2- خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة

3- خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة

ثانيا- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالأتى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).