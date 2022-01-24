شكرا لقرائتكم خبر عن النباتات الطبية والعطرية كنوز على أرض الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا حول زراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم خاصة قرية السنجأ بمركز يوسف الصديق والتي تقوم بتصدير هذه النباتات الي أمريكا واليابان والعديد من الدول الأوربية.

وقال جابر محمد أحد مصدرى النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، إن زراعة عباد القمر أحد أهم النباتات الطبية والعطرية وتبدأ زراعته باختيار البذور الجيدة وتكون من خلال الزهور في الموسم السابق، حيث نختار الزهرة الكبيرة ونحتفظ بها منذ شهر مارس ولا يتم قطفها وننتظر حتي تسقط جميع أوراقها ويتم أخذ البذور وغربلتها وحفظها في جوال من الخيش ويتم زراعتها في صوب وتكون مظللة بالشباك لمدة 40 يوما، وذلك في نهاية شهر أغسطس ثم أقوم بتجهيز الأرض وإلقاء السماد وتقسيمها إلي خطوط علي مساحة متر لكل واحد ونروي سواء بالتنقيط أو الغمر وكل زهرة تبعد عن الأخرى 30 سنتيمتر ثم التسميد بسوبر فوسفات وأرش بكتيريا ومادة فعالة ويتم القطف من شهر نوفمبر إلي شهر مايو وتكون حسب الشمس ويتم الجمع بشكل أسبوعي وكل كيلو فريش يكون من 3 إلي 4 جنيهات والمزارع يجمع من 400‪ إلي 500‪ كيلو أسبوعيا فيكون مصدرا ثابتا للدخل إلي أن يجمع محاصيله الأخري مثل القمح.

ولفت جابر إلى أن دوره كمصدر يكون بمتابعة الفلاح بدء من الزراعة حيث يعتمد عليه المزارع في البذور الجيدة لزراعتها ويتم رمي البذور وبين الواحدة والأخرى 40 سنتيمتر وأقوم بمتابعة محصوله وشراء الانتاج منه من شهر نوفمبر الي شهر مايو.

وقال شعبان بكرى محمد أحد المزارعين إن عباد القمر ينتج للمزارع ويدر له دخلا جيدا لافتا الي ان كل مزارعي المنطقة اتجهوا لزراعة عباد القمر ويتم الجمع منه بشكل اسبوعي لافتا الي انه يزرع 6 قراريط ويحصل منهم علي دخل جيد، واشار الي ان مديرية الزراعة بالفيوم تنظم لهم دورات حول النباتات الطبية والعطرية .