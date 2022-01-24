شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المنصة الإلكترونية تقدم 95% من خدمات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية أصبحت تقدم أكثر من 95% من خدمات القطاع للمشترك، موكدا أنه تم تفعيل 15 خدمة من إجمالى 21 خدمة حتى الآن، وجار الانتهاء من تفعيل باقى الخدمات.

وتابع حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء فى هذا المجال بالوزارة، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية، ليتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا.

وقال حمزة، إن الوزارة تسعى إلى دخول عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه نظراً لأهمية الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطن المصري يتم تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث بعض النظم والخدمات التى ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

وأردف، أن التحول الرقمى بالقطاع وفقا لبروتوكول التعاون بين الكهرباء و الاتصالات سيتسغؤق عامين لاتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، وإنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل بمختلف انظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر مع تسجيل الموقع الجغرافى للعداد وربطه بالرقم القومى للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق، كما يشمل البروتوكول تنفيذ الربط بكافة منظومات الدفع الإلكترونى.