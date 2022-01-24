ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من مخدر الآيس بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج) يقومان بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة وتخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذين من مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج .. تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 2 بندقية خرطوش و عدد من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية "إحداهما مُبلغ بسرقتها" – ميزان حساس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2.5 مليون جنيه تقريباً، بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .