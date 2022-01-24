أخبار مصر

الصحة: 10 نصائح مهمة لمخالطي مصابي كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرشادات مهمة للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بـفيروس .

وتضمنت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان 10 نصائح، جاءت على النحو التالي:

1- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية

2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف

3- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل

4- حافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر

5- حافظ على مسافة متر بينك وبين أفراد الأسرة

6- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة

7- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل

8- ارتد الكمامـة بشكل صحيح

9- راقب درجـة حرارتك كل 8 ساعات

10- احرص على الراحة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا