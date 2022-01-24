"سياحة النواب": استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

في بداية الاجتماع رحبت النائبة رئيس اللجنة بالحضور مشيرة إلى أن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشكلات التي تعرض لها القطاع الفندقي خلال الفترة الماضية، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى، الأمر الذي نتج عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحي المصري الذي يعد من أهم المقاصد العالمية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة ، مشيرة إلى مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضي على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة في الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.