وكيل نادي القضاة يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة 25 يناير، والـ 70 لعيد الشرطة.

وأعرب عبدالتواب عن تقديره لما يبذله الرئيس السيسي من جهود لبناء مصر، داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء، التي تشهدها مصر في كافة ربوعها.

كما هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة وجموع الضباط واﻷفراد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

وقال عبد التواب، إنه يتقدم بأرق التهاني وأطيب التمنيات إلى رجال الشرطة بكافة مستوياتهم، بهذه المناسبة التاريخية السعيدة، والتي تؤكد أسمى معاني البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، خلال معركة رجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية في مثل هذا اليوم من عام 1952، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة والحرية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله في سبيل الحرية.

وأكد وكيل نادي القضاة، على الدور العظيم الذي يضطلع به رجال جهاز الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وكذلك الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في سبيل الوطن، ومواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من أمن وسلامة الوطن.