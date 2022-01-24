نقيب الأطباء يتلقى العزاء في والدته من رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء برقيات عزاء في وفاة والدته الدكتورة ليلى محمد الأحمدي رئيس أقسام الباطنة الأسبق بقصر العيني، من كل من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلي المجلس و المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

كذلك تلقى خيري برقيات عزاء من علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد جلال رئيس مؤسسة أخبار اليوم و المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال، والدكتور محمود علي عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، وخلف الزناتي نقيب معلمين مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق.