الأرصاد: مزيد من الانخفاض في الحرارة خلال اليومين القادمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة تشهده كافة أنحاء البلاد خلال اليومين المقبلين.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء بسبب مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغري على إثر تبريد كبير في طبقات الجو العليا ونشاط للرياح الشمالية على كافة الأنحاء لتزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى أنه تتكاثر السحب لتقلل من ساعات سطوع الشمس خلال ساعات النهار؛ وتزيد من فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء الشمالية.