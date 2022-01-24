شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن خطوات الحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية"، منها استخراج بطاقة بدل تالف أو دون الحاجة الى الذهاب لمكاتب التموين، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

- الدخول على موقع "دعم مصر "

- اختيار "خدمات تموينية للمواطنين"

- الضغط على إصدار بدل بطاقة تموين

ـ استيفاء بيانات صاحب الطلب

- استلام البطاقة من مكتب التموين المسجل فى الطلب

- سيتم خصم 20 جنيها من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة