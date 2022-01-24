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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

 

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وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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