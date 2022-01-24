شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :
الصحة تكشف مفاهيم خاطئة عن الشيخوخة.. اعرف التفاصيل
الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية الأربعاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة
الصحة توجة رسالة هامة للموظفين في العمل حول لقاح كورونا
وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا
وزيرة البيئة: إطلاق أول استراتيجية عربية للتغيرات المناخية أبريل المقبل
بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022
وزيرة البيئة: 84% من الأراضى الزراعية بالدول العربية تأثرت بسبب تغيرات المناخ
قرار جمهوري بإحالة وكيل عام بالنيابة الإدارية للمعاش
عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
وكيل الأزهر: التنجيم علم زائف يعبث بمخاوف الناس ويتاجر بآمالهم
الرئيس السيسي: لا نتدخل فى شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط فى حقوق المصريين
الصحة: 60% من حالات سرطان الثدى المكتشفة مبكرا لا تحتاج لعلاج كيميائى
وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير
التموين: استلام مليون و126 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 109 آلاف طن سكر