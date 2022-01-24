شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

الصحة تكشف مفاهيم خاطئة عن الشيخوخة.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية الأربعاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة

الصحة توجة رسالة هامة للموظفين في العمل حول لقاح كورونا

وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

وزيرة البيئة: إطلاق أول استراتيجية عربية للتغيرات المناخية أبريل المقبل

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

وزيرة البيئة: 84% من الأراضى الزراعية بالدول العربية تأثرت بسبب تغيرات المناخ

قرار جمهوري بإحالة وكيل عام بالنيابة الإدارية للمعاش

عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

وكيل الأزهر: التنجيم علم زائف يعبث بمخاوف الناس ويتاجر بآمالهم

الرئيس السيسي: لا نتدخل فى شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط فى حقوق المصريين

الصحة: 60% من حالات سرطان الثدى المكتشفة مبكرا لا تحتاج لعلاج كيميائى

وزارة التعليم تعلن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 25 يناير

التموين: استلام مليون و126 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 109 آلاف طن سكر