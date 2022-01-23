شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: مصر لا تتعرض لعواصف.. وموجة البرد الشديدة مستمرة لنهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لا تتعرض لعواصف قادمة من الخارج، ولكنها تأثرت بالكتل الهوائية الناتجة عن العواصف الحادثة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة لنهاية شهر يناير.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن درجات الحرارة متوقع انخفاضها من حوالي درجتين إلى ثلاثة درجات يومي الأربعاء والخميس القادم، كما تحدث عن أن فرص تكون الشبورة ليست كثيرة في الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن شهر يناير هو أكثر الشهور برودة في فصل الشتاء وشهور الشتاء التالية تكون ألطف في الأجواء الشتوية مع وجود بعض الموجات الباردة، مؤكدا أن شهر يناير هو أكثر الشهور برودة كل عام.