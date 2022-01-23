كوب شاي كاد يعصف بأسرة.. كواليس انفجار "شعلة" داخل منزل بالعياط

تبين بالفحص أنه في أثناء أعداد الأسرة للشاي انفجرت الشعلة، فهرع الأب وابنته الطالبة ونجل شقيقه لإخماد النيران بالمطبخ ومنع امتدادها إلى باقي الشقة فأصيبوا بحروق طفيفة.

أصيب أب وابنته ونجل شقيقه بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة "شعلة" داخل منزل بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

محمد يوسف

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