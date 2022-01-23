كوب شاي كاد يعصف بأسرة.. كواليس انفجار "شعلة" داخل منزل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب أب وابنته ونجل شقيقه بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة "شعلة" داخل منزل بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل منزل عائلة بقرية كفر ترك.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الجنوب.
تبين بالفحص أنه في أثناء أعداد الأسرة للشاي انفجرت الشعلة، فهرع الأب وابنته الطالبة ونجل شقيقه لإخماد النيران بالمطبخ ومنع امتدادها إلى باقي الشقة فأصيبوا بحروق طفيفة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.