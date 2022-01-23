الأرصاد: الطقس غدا قارس البرودة ليلًا.. ودرجة الحرارة أقل من 5 في 23 منطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على أغلب المناطق، غدًا الاثنين، وشديد إلى قارس البرودة ليلًا مع تشكل للصقيع على المزروعات خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء بمناطق واسعة من الجمهورية.

يستمر ظهور السحب على مناطق شمال الجمهورية، تزداد كمياتها احيانًا مع فرصة لهطول الامطار على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي وشمال الدلتا، تغزر احيانًا خاصةً بشمال سيناء خلال الصباح، على ان تتراجع تلك الفرص بشكل مؤقت مساءً.

وتكون الرياح نشطة على مدن الساحل الشمالي صباحًا، خاصةً على سواحل سيناء حيث تكون قوية احيانًا، على ان يتراجع نشاطها بتقدم ساعات النهار باستثناء الساحل الشمالي الغربي حيث يتصاعد نشاط الرياح تدريجيًا بتقدم ساعات النهار وخلال الليل.

أما باقي المناطق فتكون الرياح معتدلة اجمالًا، تنشط على الخليجين والبحر الأحمر.

وعن حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط مضطرب، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب نسبيًا، كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين:

القاهرة 15/5

الاسكندرية 14/5

مرسى مطروح 14/6

دمياط 14/5

بورسعيد 13/7

العريش 14/6

المنصورة 14/2

كفر الشيخ 15/3

دمنهور 14/3

طنطا 15/3

شبين الكوم 15/4

الزقازيق 15/3

العاشر من رمضان 15/3

الاسماعيلية 16/4

السويس 16/5

الفيوم 16/4

بني سويف 16/3

المنيا 16/1

أسيوط 17/2

سوهاج 17/3

قنا 19/4

الاقصر 19/5

أسوان 20/8

شرم الشيخ 19/12

الغردقة 19/10

حلايب 23/18

الخارجة 19/3

سيوة 15/3

نخل 2-/11

سانت كاترين 4-/9

اقرأ أيضًا..

- طقس غدًا الاثنين.. شديد البرودة على كافة الأنحاء وأمطار في القاهرة