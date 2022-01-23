هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. نائب محافظ القاهرة يكشف تطورات جديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد الطلبات التي استقبلتها المنطقة من المواطنين بالحيين السادس والسابع الراغبين في التعويضات.

وأوضح "صابر" في بيان، اليوم الأحد، أن عدد المواطنين الذين تقدموا لطلب تعويضات في الحيين السادس والسابع بلغ حتى الآن 146 طلبا.

وقال صابر، إن الحي يواصل استقبال رغبات الأهالي وطلباتهم فيما يتعلق بآلية التعويضات التي يرغبون في الحصول عليها.

وتنوعت رغبات الأهالي بحسب مستندات وكشوف حي مدينة نصر غرب ما بين الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة عقب تطويرها من جديد.