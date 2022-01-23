بـ240 ألف جنيه وأسبقية الحجز.. تفاصيل طرح أراض بالقاهرة لبناء مدافن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن طرح مجموعة من قطع الأراضي من أجل بناء مقابر عليها بمنطقة جبانات سيدي عبدالله.

وتشمل الأراضي التي يتم طرحها 26 قطعة أرض فضاء بمساحة 20م2 و35 قطعة أرض فضاء بمساحة 30م2 بمنطقة جبانات سيدي عبدالله تصلح لإقامة مدافن عليها كزوائد تنظيم، خلال الفترة من أول فبراير 2022 وحتى اكتمال العدد.

ويكون التخصيص لقطعة الأرض بأسبقية الحجز بمقابل 160 ألف جنيه لقطعة الأرض الواحدة مساحة 20م2 و240 ألف جنيه لقطعة الأرض الواحدة بمساحة 30م2 كحق انتفاع.

وجاءت تفاصيل الإعلان وشروط التقديم على النحو التالي: