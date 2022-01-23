دمغ الذهب بالليزر.. مستشار وزير التموين يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

قال اللواء عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة الدمغة والموازين، إن جميع ما ينتج من مشغولات ذهبية ومعادن ثمينة يجب أن يعرض على مصلحة الدمغة والموازين قبل بيعها وتداولها، حيث تقوم المصلحة بالتحقق من أن جميع المشغولات مطابقة للأعيرة القانونية المتعارف عليها، وتدمغ الصحيح منها بالشكل التقليدي وهو قلم مصنع بطريقة سرية يتم دمغ المشغولة ويظل عليه إلى الأبد وممنوع تداول هذا القلم عند أصحاب المحلات.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، أن الأمر رسالة طمأنة لأصحاب المشغولات.

وأضح، أنه في حال عدم مطابقة عيار المشغولة يتم تحرير محضر بالواقعة ووقف دمغه، موضحًا أن الهدف من القرار الجديد الخاص بالدمغ بالليزر هو مطابقة الرقمنة وتقليل الأخطاء البشرية، ويتم الآن الدمغ بالليزر كمرحلة تجريبية.