نقابة التمريض تكشف تفاصيل خطتها لتسهيل صرف المعاشات للأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن الاجراءات التي اتخذتها نقابة التمريض للتسهيل على الأعضاء القدامى الحصول على المعاشات، لافتة إلى أن مجلس النقابة بدأ منذ العام الماضي إصدار كروت "ميزة" للأعضاء المحالين حديثاً لصرف المعاش بدلاً من استلامها بالبريد.

وأضافت في بيان اليوم، أن مجلس النقابة كان حريصاً على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقديم كافة الخدمات النقابية للأعضاء بسهولة ويسر، والتي تم تنفيذها وفقاً لعدة خطوات تضمنت صرف المعاش للأعضاء بشكل مجمع كل 3 أشهر بدلاً من الوقوف في طوابير طويلة شهرياً بمكاتب البريد لصرف المعاش، ثم إصدار كروت ميزة للأعضاء الجدد المحالين للمعاش وإعداد قائمة بالأعضاء القدامى لتسليمهم كروت ميزة تدريجياً.

ومن جانبه قال عبده رفعت عبد العال، وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن إصدار كروت ميزة لحصول الأعضاء على المعاش، ساهم في تقليل "المرتدات" من مكاتب البريد أو البنوك للنقابة، لافتاً إلى أنه في حال تأخر العضو في صرف المعاش من منافذ البريد، كان يتم ردها مرة أخرى إلى النقابة، وذلك في مدة زمنية قد تستغرق 6 أشهر، الأمر الذى كان يثير استياء الأعضاء.

وأوضح أن كافة الأعضاء الجدد المحالين للمعاش يحصلون فور التعاقد على كارت ميزة لصرف المعاش، أما الأعضاء القدامى فيتم تسليمهم الكروت تدريجياً وفقاً لخطة من 3 مراحل، حيث بدأت النقابة بالمحافظات الأقل عدداً بالأعضاء ومنها السويس والاسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ثم المحافظات الأعلى عدداً بالأعضاء المنتسبين لها، لافتاً إلى أنه يتم حصر الأعضاء بكافة المحافظات وتحديث بياناتهم وارسالها للبنك لاصدار كروت الميزة للأعضاء.