ما الفرق بين النزلة الحادة والمرض المزمن؟ الصحة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متلازمة ضيق التنفس الحاد، عبارة عن أعراض مرضية تتجمع مع بعضها نتيجة أسباب مختلفة.

وقال حاتم، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان: إن الحديث عن فيروس كورونا بالتحديد، يتمثل في أن الشخص إذا جاءت له نزلة فيروسية أو أعراض ثم يبدأ عنده نهجان شديد مع المجهود أولا، ويزيد النهجان عند الجلوس بشكل شديد وحاد، أي بيحصل مرة واحدة.

وأكمل: هناك فرق بين النزلة الحادة والمرض المزمن، حيث أن النزلة الحادة لن تستمر علطول، أما المرض المزمن يكون ذلك بالتليف في الرئتين ما بعد الكورونا.. يعني حاجة اسمها متلازمة ما بعد الكورونا".