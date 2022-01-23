شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد عبد الرحمن عادل: تكريم الرئيس السيسى لشهداء الشرطة يسعدنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلافة إمام إبراهيم، أرملة المقدم الشهيد عبد الرحمن عادل، عن سعادتها بحضورها احتفالية عيد الشرطة، وتكريم الشهداء وأسرهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضافت سلافة إمام إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن تكريم الشهداء يؤكد أن الدولة لا تنسى أبنائها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم لحماية بلدهم وتراب وطنهم، مردفه: "الجانب الإنساني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعد أبناء الشهداء كثيرا، ويعوضهم فقدان آبائهم بشكل كبير، كما نشكر السيد وزير الداخلية على وقوفه بجانب أسر الشهداء وتقديم كل الدعم لهم".

وتابعت: "مصر ولادة دائما، ولابد أن نكون جميعا أبطال وكل فرد داخل الدولة يكون له دور من أجل بلدنا.. حتى الأم والزوجة والطفل يجب أن يكون له انتماء وحب للدولة المصرية".