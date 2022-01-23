شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد عامر عبد المقصود: الرئيس السيسي أب حنون يحتوينا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتور نجلاء سامي، أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة، عن سعادتها بتكريم شهداء وزارة الداخلية اليوم في عيد الشرطة، مضيفة: "وزارة الداخلية لم تنسى أبنائها مطلقا، وكل سنة وكل الأبطال سند وأمان لمصر".

أضافت نجلاء سامي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: "هؤلاء الأبطال ضحوا بدمائهم من أجل مصر الغالية، والرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون يحتوينا دائما، وأنا سعيدة اليوم لحصولي على درجة الماجستير من الأكاديمية البحرية بدرجة امتياز، والشهيد عامر عبد المقصود هو السبب في حصولى على درجة الماجستير بتقدير امتياز اليوم".

وتابعت: "كان أمنية حياتي أبنائي يكملوا مسيرة والدهم، ولكن تخصصهم لم يكن مطلوب بالداخلية، وأبنائي زهرة كفاحي وكفاح الشهيد عامر عبد المقصود".