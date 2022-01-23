شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يزور مصر غدا الإثنين لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الإثنين، وذلك بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صحفي منذ قليل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير الجاري، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.