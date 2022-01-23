شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.
• د. حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب.
• د. ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا.
• د. أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا.
• د. طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا.
• د. نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.
• د. شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم.
• د. هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق.
• د. أمل فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.
• د. محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان.
• د. ميسون محمد قطب عبدالعال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
• د. أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.