ألاعيب الشيطان.. 6 أدوات إخوانية لتضليل الرأى العام على السوشيال (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - "كيف يستخدم الإخوان ولجانهم الإلكترونية منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب وإثارة الفتن وتأليب الرأي العام؟".. عنوان دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول استغلال منصات التواصل الاجتماعي الأداة الأهم والأكثر فاعلية لدى تنظيم الإخوان الإرهابي وعناصره في الداخل والخارج لتأليب الرأي العام ضد القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن.



6 أدوات إخوانية لتضليل الرأى العام على السوشيال ميديا

تمثل هذه المنصات قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة من الشعب المصري وخاصة فئة الشباب الأكثر تأثًرا بما يتم ترويجه من قبل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، والأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما تصبو إليه تنظيم الإخوان من تغيير سياسي واجتماعي، علاوة على استغلال الجماعة لمنصات التواصل الاجتماعي في تصدير صور زائفة خارجًيا توحي بأن هناك حالة من الغضب والسخط الشعبي العارم داخل مصر ضد القيادة السياسية.

يتناول التقرير كيف تستغل جماعة الإخوان منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها، وذلك من حيث: أولاً: الأساليب التي يتم استغلالها من قبل عناصرها ولجانها الإلكترونية، وثانًيا: الأفكار الأساسية التي يجري ترويجها والضخ المكثف باتجاهها، وثالثاً: الأدوات والشخصيات والمنصات الرئيسية التي يجري الاعتماد عليها في هذا الإطار.