شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" و"الشراكة من أجل التنمية" يكرمان 25 سفيرًا أفريقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم كل من الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، 25 سفيرًا أفريقيًا اليوم على هامش انطلاق فاعليات المؤتمر السنوى الأول للشراكة المصرية الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية وذلك نظرًا لجهودهم فى دعم جهود التواصل بين مصر وبلادهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مصر تقف إلى جوار الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات مؤكدًا دعم كافة مسارات التواصل والتعاون التى تهدف إلى تطوير كافة الخدمات وفى مقدمتها الخدمات الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن هيئة الرعاية ستقوم بنقل كافة التجارب الصحية الناجحة مثل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى المبادرات الصحية الناجحة التى قدمت خدمات بجودة عالمية أشادت بها المنظمات الصحية العالمية.

وأشار السفير محمد خليل، أمين عام وكالة الشراكة من أجل التنمية، ندعم كافة سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة التى تقدم خدمات بجودة وتميز، لافتًا إلى أن الوكالة تستهدف تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه، قال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وكالة الشراكة من أجل التنمية تقوم بجهد كبير فى التواصل مع الأشقاء الأفارقة وعلى ضوء تعاونها سنقوم بدعم الأشقاء بالقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى بناء الكوادر الطبية التى تسهم فى رفع كفاءة الخدمة مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم توجيهات القيادة السياسية فى بناء جسور التواصل مع الأشقاء باعتبارهم امتدادا طبيعيًا لمصر.

وأوضحت الدكتورة هبة يوسف، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل بنود التعاون مع الدول الأفريقية من خلال وكالة الشراكة من أجل التنمية مشيرًا إلى أن بنود التعاون تتضمن نقل تفاصيل بناء منظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرات الرئيس السيسى للإصلاح الصحى فضلًا عن مبادرة حياة كريمة وكذلك تدريب وتعليم الكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى، المدير الطبى بشركة، أن الشركة تهتم بدول أفريقيا وتضعها ضمن مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف توفير كافة الاحتياجات الدوائية للأشقاء الأفارقة خاصة الأدوية المتطورة وتوجه بالشكر للدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، على المجهود الكبير المبذول فى تطبيق حلم التأمين الصحى الشامل بمصر، وهو الأمر الذى كلل بتسجيل قرابة 4.2 مليون مصرى ومصرية فى المنظومة فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وعمل أكثر من 250 صرحا طبيا بأحدث المعايير العالمية.