إصابة 3 أشخاص بحروق في حريق بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم إثر حريق مخلفات أعلى سطح عقار بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران أعلى عقار بكفر ترك مركز العياط.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع قطاع إطفاء الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، ويجابه رجال الدفاع المدني النيران لمنع امتدادها إلى الوحدات السكنية.