الأمن الوطنى: ضبط 77 كيانا تجاريا لتمويل جماعة الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح جهاز الأمن الوطني في ضبط لجان مالية القائمة على ادارة مصادر التمويل بحوزتهم 153 مليون جنيه ، و77 كيان تجارى متورط فى تقديم الدعم المادى لتنظيم الاخوان الارهابى بقيمة سوقية تقدر بـ 3 مليارات جنيه .

وتراجع معدلات الارهاب وتوجيه ضربات استباقية للجماعة الاخوان الارهابية على كافة المستويات الاعلامية والتنظيمية ومسلحة والتى سافر عن ضبط عدد من الشبكات التحريض على العنف وترويج الشائعات .

كما تكللت الجهود قطاع الأمن الوطنى عن القضاء على 120 بؤرة إرهابية بحوزتهم 290 قطعة سلاح متنوعة " الى – جرينوف – سلاح ار بى جى "، و38 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر وكمية من الذخائر وقذائف " أر بى جى".