طقس غدًا الاثنين.. شديد البرودة على كافة الأنحاء وأمطار في القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين بارد على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال فترات النهار، وسيكون شديد البرود ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على القاهرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الاثنين

القاهرة: العظمى 15 - الصغرى 07

الإسكندرية: العظمى 15 - الصغرى 07

بورسعيد: العظمى 15 - الصغرى 07

شرم الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 12

سوهاج: العظمى 16 - الصغرى 05

أسوان: العظمى 20 - الصغرى 08

شلاتين: العظمى 24 - الصغرى 10