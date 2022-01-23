مساعد وزير الداخلية الأسبق: نطالب بقانون يؤثم التنجيم وأعمال السحر والشعوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء الدكتور محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن ظاهرة تضليل الناس نتيجة ممارسة أعمال التنجيم بدأت في الآونة الأخيرة تتسع بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة تتسابق في استضافة من يدعون أنهم علماء الفلك المطلعين على حركة الأجرام السماوية والأقمار المدارية.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، الأحد، تحت عنوان "صناعة التنجيم والأبراج بين العرف والشرع والفلك"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إلى أن جريمة التنجيم جريمة بلا قانون، والإفلات من تلك القضية أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا وواقع نعيشه، وذلك يرجع لعدم وجود تشريع يعاقب عليها، مشيدًا بدور الأزهر الشريف ورسالته النبيلة في رفع الوعي بهذه القضية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على استقرار المجتمع.

وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، بإضافة مواد لقانون العقوبات المصري تؤثم أشكال التنجيم وأعمال السحر والشعوذة بطريقة مباشرة وبألفاظ قاطعة الدلالة لوأد الظاهرة في مهدها و لتنعم مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالأمن والسلام والحياة الكريمة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن أن روايات أصحاب العلم الزائف تسببت في إحداث العديد من التوترات والقلق لحياة الإنسان، بل تعدت ذلك بالحديث عن أوضاع سياسية في الدول المختلفة.

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