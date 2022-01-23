برلماني: الدولة دعمت وزارة الثقافة بـ595 مليون جنيه.. والإنتاج لم يؤت ثماره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أثنى النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الإعلام بمجلس على موقف الدولة الداعم لقطاعات وزارة الثقافة بزيادة الاعتمادات المالية لها بمبلغ 595 مليون جنيه و940 ألف جنيه بنسبة 44.4% خلال العام المالي 2020/2021، بما يمكن الوزارة من تفعيل دورها الثقافي على النحو المرجو.

وأضاف في كلمتة أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، حول القصور الشديد في أعداد المسارح ودور العرض السينمائي في المحافظات اللهم إلا ما يتبع القطاع الخاص أو قصور الثقافة.

وتابع: "بالفعل استطاعت الوزارة تحقيق بعض الإنجازات على أرض الواقع تمثلت في إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية وافتتاح مواقع ثقافية بالمحافظات بالإضافة إلى إعادة وتشغيل بعض المسارح بعد تطويرها، وافتتاح مكتبة أكاديمية روما باعتبارها أحد الجسور الثقافية المهمة وتنفيذ بعض الفعاليات الثقافية داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها بالدول الأفريقية بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة في ظل جائحة كورونا والمتمثلة في المسارح المتنقلة وتفعيل نظم الحجز الإلكتروني في كافة المواقع الثقافية.

واضاف "مصطفى"أن هناك مشكلات تعاني منها بعض قطاعات الثقافة مما يفقدها التأثير الثقافى الحقيقى الذي يشعر به المواطن في كافة ربوع مصر.

وتساءل أين المسرح، والفرق الفنية، وأين دور العرض السينمائي من المواطن المصري البسيط؟ وكم فيلم، وكم عازف، وكم فنان، وكم رسام، وكم أديب، وكاتب لدى هذه الوزارة؟

وأكد: "ما هو المنتج الثقافي الذي يمكن أن نقول عنه بكل فخر صنع في وزارة الثقافة أين مستشار وزير الثقافة لشئون السينما؟ أين دور المركز القومي للترجمة، والقومي للمسرح، والقومي للسينما، وأين قطاع الإنتاج الثقافي بأكمله، أين الدور الثقافي المؤثر".