رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، والدكتور وليد البرقي، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه سبق عقد اجتماع بشأن ملف التعامل مع مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، وتم خلاله الاتفاق على عدد من المشروعات، وضرورة وضع خطة تنفيذية لهذا الملف تستند إلى فصل شبكة الصرف الصحي عن مياه الأمطار، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه طبقًا للتغيرات المناخية التي نشهدها حاليًا، فهناك عدد من المشروعات المطلوبة لمواجهة الظواهر الناتجة عنها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المسئولين المعنيين، ومع مسئولي كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، التي أعدت الدراسة المبدئية لخطة الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار، ونحن في انتظار تقديم كلية الهندسة خطة تنفيذية؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذها على الفور.

وعقّب مدبولي، بالإشارة إلى ضرورة استغلال الفترات التي تتخلل النوات وموجات الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الحالية؛ لإعداد الخطة المطلوبة، لافتًا إلى أن آخر "نوَة" يمكن أن تتعرض لها المحافظة تتزامن مع بداية شهر أبريل، وهو الأمر الذي يستلزم الانتهاء من الخطة التنفيذية خلال هذه الفترة.

وفي ضوء ذلك، كلّف رئيس الوزراء بسرعة التعامل بحلول عاجلة مع المناطق الساخنة التي تعرضت لبعض المشكلات الناجمة عن موجات الطقس السيئ خلال الفترة الماضية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أن تتضمن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها في المحافظة شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة دائمة من المسئولين المعنيين، وبرئاسة المحافظ، تكون مسئولة عن تذليل أية معوقات وتتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بالإسكندرية، بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في المحافظة، وترفع تقريرًا لرئيس الوزراء عن أعمالها بصفة دورية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، نبذة عن الموقف التنفيذي لمشروع إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه عقب الاجتماع السابق الذي عقده رئيس الوزراء بشأن "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي تتلخص محاورها الرئيسية في الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشرة، أخذًا في الاعتبار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، تم دراسة التكليفات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتحديد البيانات المطلوبة للوصول إلى رؤية موحدة، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن ضمت المسئولين المعنيين قدمت خلالها شركة الصرف الصحي بيانا عن مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها، كما تم تقديم دراسة المخطط الشامل للإحلال والتجديد حتى يتسنى دراسته ووضع رؤية موحدة بشأنه.

وأشار الدكتور وليد البرقي، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية، إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقدمت بملاحظاتها على الدراسة المقدمة، وخلال ذلك تم الاتفاق على البدء بمنطقة المنتزة، ثم أعقب ذلك تقديم الشركة بيانات حول محطات الرفع والقدرات التصميمية لها، ثم قام ممثلو جامعة الإسكندرية بالرد على ملاحظات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على الدراسة المقدمة، وتم عرض مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة بمنطقة المنتزة والتي ستستقبل مياه الأمطار من الشوارع الجانبية، كما تم الاتفاق على أن يقوم فريق جامعة الإسكندرية باستكمال مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة لباقي أحياء الدراسة تباعا.

كما أشار الدكتور وليد البرقي إلى أن فريقًا من جامعة الإسكندرية تقدم بمقترح مشروع إعداد المخطط العام لشبكات تصريف مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية؛ بهدف تجميع أكبر قدر من مياه الأمطار، مع تقليل تكاليف الإنشاء والتشغيل مستقبلا، لافتا إلى أن هذا المقترح يتضمن منهجية إعداد المخطط العام لشبكة مياه الإسكندرية بدءا من مرحلة تجميع وتحديث وتحليل البيانات، وتحديد مصادر الحصول عليها، ثم مرحلة الدراسة والتخطيط؛ للوصول إلى مرحلة الدراسة التصميمية، وإعداد مستندات الطرح.