شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2022.





بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022انتهت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من مشروع هوية أسوان البصرية 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى طالب القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان من تنفيذ مشروع الهوية البصرية المقدم من طلاب الجامعات خلال زيارته لأسوان في اطار أسبوع الصعيد. الرئيس السيسي: الجيش والشرطة الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شرقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أبنائنا من رجال الشرطة لهم دورا كبيرا فى حفظ أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن محاربة الإرهاب البغيض على أرض مصر لا تنضب أبدا، متابعا: "أرضها الطيبة تفيض بالخير، وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن". محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 14 لاعباً فى قائمة مصر وكوت ديفوارتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قائمة أغلى 14 لاعباً فى قائمة الفراعنة والأفيال وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامته فى السادسة مساء الأربعاء المقبل.





مركز الأزهر للفلك: 40.4% من المتابعين لحظك اليوم والأبراج يصدقون مضمونهاقال الدكتور أحمد عبدالبر، مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي، إن هناك دراسة تحت إشراف الدكتور جمال عبدالحي، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، حيث جاءت نسبة من يتابعون مضامين الأبراج والتنجيم حوالي 64.6 %، ويعتبر التنجيم ومضامين الأبراج في الترتيب الرابع التي يفضل متابعتها المراهقون وخاصة النساء وذلك بنسبة 44.6% إلى 32.7% في الذكور وأيضا متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها المراهقون لمعرفة مضامين الأبراج ومتابعة العرافين بنسبة 83.3% وكذلك البرامج التليفزيونية بنسبة 24.7%، يليها حظك اليوم في الصحف والمجلات بنسبة 22.7%، وجاءت متابعة كتب الابراج والدجل بنسبة 0.5%. الرئيس السيسي يوجه التحية للأطقم الطبية للحفاظ على حياة المصريين خلال الجائحةأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا ، قائلا: أكرر شكرى باسم المصريين جميعا إلى الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة الوباء للحفاظ على صحة المصريين. أسبوع صادم للمليارديرات.. الـ10 الكبار خسروا 67 مليار دولار أبرزهم بيزوسخسر جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وثانى أغنى رجل فى العالم، 20 مليار دولار من ثروته الأسبوع الماضى، بينما تراجعت ثروة تشانبيج زاهو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس 17.7 مليار دولار، وكذلك خسر مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا 10.4 مليار دولار. الرئيس السيسي: ثورة 25 يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديدهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

الرئيس السيسي: الغاية الأسمى للدولة المحافظة على بقائها وحفظ الأمن لمواطنيهاقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقاءها وحفظ الأمن وأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة طني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدا.





التعليم تتيح النقل والندب للعمل فى تطوير التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقيةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب النقل والندب من بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية لقطاع التعليم الفني بالوزارة، نظرا لحاجتها إلى عناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني ومجال التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية. ترشح مصر والاتحاد الأوروبى لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهابفي إطار حرص مصر على المساهمة في تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، تعتزم مصر والاتحاد الأوروبي الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذي يعقد فى مارس 2022





وزيرة البيئة: 84% من الأراضى الزراعية بالدول العربية تأثرت بسبب تغيرات المناخقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن 84% من الأراضى الزراعية فى الدول العربية، تأثرت بسبب التغيرات المناخية.

أضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية ستنعكس علي الجميع، وسوف تشهد دراجات الحرارة ارتفاعات بشكل كبير جدا فى الصيف وانخفاض بشكل كبير جدا فى الشتاء.





أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى 5فبرايرقررت محكمة جنايات طنطا موعد 5 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية بسنت، حيث أصدر المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قرارا في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة كل من “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي" 20 سنة، و"ع م" 19 سنة محبوس عامل، و“ ع م “ 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى