شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشهد افتتاح المقر الجديد لنادى الجالية المصرية فى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، افتتاح المقر الجديد لنادى الجالية المصرية في سلطنة عمان، وذلك قبل مغادرته العاصمة العُمانية مسقط.

وناقش وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية - العمانية المشتركة بمشاركة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، ووزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية في مسقط يومي 22 و 23 يناير الجارى.

وأكد بيان صحفي مشترك صادر عن الجانبين المصرى والعمانى، أنه في جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل التوجيهات السامية لرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، عقدت اللجنة المصرية - العمانية المشتركة دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط اليوم الأحد، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.