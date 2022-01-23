شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق أول استراتيجية عربية للتغيرات المناخية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إطلاق أول استراتيجية عربية للتغيرات المناخية أبريل المقبل.

وأضافت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة يسري المغازي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على أن تكون مصر لاعبا قوي في ملف الحفاظ على البيئة ومتابعة ملف التغيرات المناخية وتداعياتها"، مضيفة:"هذه رسالة قوية للعالم أن هذه القضية على رأس الأجندة الوطنية للدولة المصرية، وأن مصر تلعب دورا كبيرا على المستوى الدولي".

وقالت وزيرة البيئة، إن التحديات التي تواجهنا هو ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه 20 سم، وهذا رقم كبير في فترة زمنية قليلة".

وأضافت وزيرة البيئة، "هناك اختلال في كمية الأمطار، ورأينا ثلج فى الإسكندرية، وسيول في أسوان، وحدث جفاف فى أماكن أخرى، وفيضانات في مناطق متعددة".

وقالت وزيرة البيئة:" رغم أن هناك دول أكثر تقدما هي المسئولة عن الاحتباس الحرارى، إلا أن دول آخرى ستدفع الثمن، وأثار التغيرات المناخية ستظهر بوضوح، مشيرة إلى أن خريطة الأمطار ستشهد تغير.

وأوضحت أن ملف التغيرات المناخية على أجندة الحكومة كاملة، وليس فقط وزارة البيئة، موضحة أن الدولة تتحول نحو الاقتصاد الاخضر، وأن المواطن يجب أن يشارك في حماية البيئة".