شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من مشروع هوية أسوان البصرية 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى طالب القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان من تنفيذ مشروع الهوية البصرية المقدم من طلاب الجامعات خلال زيارته لأسوان في اطار أسبوع الصعيد.

وتتمثل رحلة الهوية البصرية لأسوان بداية لتأسيس هوية بصرية لمحافظات مصر، وذلك اتساقا مع المعالم والتاريخ لكل محافظة.