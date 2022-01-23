شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 84% من الأراضى الزراعية بالدول العربية تأثرت بسبب تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن 84% من الأراضى الزراعية فى الدول العربية، تأثرت بسبب التغيرات المناخية.

أضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية ستنعكس علي الجميع، وسوف تشهد دراجات الحرارة ارتفاعات بشكل كبير جدا فى الصيف وانخفاض بشكل كبير جدا فى الشتاء.

وأوضحت أن الدول العربية أطلقت مجموعة من المبادرات للحفاظ علي المناخ، مثل السعودية التي أطلقت مبادرة المملكة الخضراء لزراعة ملايين الشجر، كما أن مصر أطلقت الاستراتيجية لتغير المناخ 2035.

أوضحت أن مصر تعرضت لأضرار بسبب التغيرات المناخية، وانعكس هذا الضرر علي الطقس وحوادث مرورية، كما أن هناك بعض الأضرار التي انعكست على الزراعة.