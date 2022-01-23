الداخلية: ضبط 90 ألف قضية مخدرات و21 طن حشيش و24 مليون قرص مخدر في عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية، محاولة إغراق البلاد بكميات كبيرة من المواد المخدرة، بكافة المنافذ بقيمة تقدر بنحو 6 مليار جنيه .

جاء ذلك في أعقاب معلومات أكدتها تحريات فرق العمل المشكلة من ضباط مكافحة المخدرات، تنسيقًا مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لملاحقة، وتعقب القائمين على تجارة المخدرات، وأعمال الجلب والتهريب والترويج بمختلف المحافظات .

وتكللت الجهود خلال 2021حتى يناير الجاري 2022، عن ضبط 90 ألف، و704 قضية بإجمالي 21 طن، و275 كيلو لمخدر الحشيش، و2391 كيلو لمخدر الهيروين، و308 طن لمخدر البانجو، و805 كيلو لمخدر الإستروكس و24 مليون قرص لعقار الكبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 5 مليارات و834 مليون جنيه .

فيما بلغت القيمة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة بـ 3 مليارات و38 مليون جنيه.