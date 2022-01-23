السيطرة على حريق مخلفات في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في كمية مخلفات بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية الكريمات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الجنوب ونائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات وأمكن إخماده دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع جدد النيران.