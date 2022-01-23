اندلاع حريق بهيش بجوار كوبري المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا شب في كمية مخلفات بجوار كوبرى المنصورية شمال المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار الكوبري المشار إليه بمركز منشأة القناطر.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر ونائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.
تبين بالفحص نشوب حريق بهيش وأمكن إخماده دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع جدد النيران.