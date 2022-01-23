3 سيارات إطفاء تحاصر حريق أعلى سطح عقار بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقا شب أعلى سطح عقار بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بقرية الكداية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الجنوب ونائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق أعلى سطح عقار، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.