وزيرة الثقافة: استئناف بث عروض المتروبوليتان في الأوبرا يمد جسور التواصل الإبداعي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الأحد، استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية، مؤكدة أن إعادة استئناف البث يهدف لإيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي في مصر ويأتي ضمن استراتيجية مد جسور التواصل الإبداعي مع مختلف دول العالم.

وأضافت عبدالدايم - في تصريحات - أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح آفاق مميزة لفن الأوبرا الذي يجسد أحد أوجه الريادة المصرية باعتبارها أول دولة إقليميا أسست دارا للأوبرا، كما كان لها السبق في توقيع بروتوكول لنقل عروض المتروبوليتان التي تعد من أهم المؤسسات الفنية في العالم وتضم أفضل نخبة من نجوم الأوبرا، مؤكدة أن مصر باتت الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بالبث المباشر في 2022 بعد إلغاء الموسم السابق بسبب تبعات جائحة كورونا.

من جانبه، قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، إن استئناف البث ينطلق في الثامنة مساء السبت 29 يناير الجاري، بإنتاج جديد لأوبرا ريجوليتو لفيردي والذي تم تقديمه لأول مرة ليلة العام الجديد وحقق نجاحاً كبيرا حيث أداه ما يسمى بفريق الأحلام من مغنيين بارزين وقائد أوركسترا موهوب ومخرج عبقري نقل أحداث رائعة فيكتور هوجو الشهيرة ببراعة.

وأضاف أن برنامج نقل العروض يشمل 5 أوبرات أخرى هي: أريانا من نكسوس لشتراوس ( 12 مارس – 8 مساء ) ، دون كارلو لفيردي ( 26 مارس – 6 مساء ) ، توراندوت لبوتشيني ( 7 مايو – 7 مساء ) ، لوتشيا دي لامرمور لدونيزتي ( 21 مايو– 7 مساء ) ، هاملت للموسيقار الأسترالي المعاصر بريت دين ( 4 يونيو – 7 مساء )، مشيرا إلى أن الأوبرا المصرية تعاونت مع المتروبوليتان منذ عام 2010 لنقل عروضه مباشرة من أمريكا وذلك في إطار الحرص على تقديم أرقى الفنون لجمهورها وحظي النشاط بإقبال متزايد خاصة مع قيام أحد الفنانين الكبار مثل المرحوم حسن كامي أو بعض الخبراء بالقاء نبذة تعريفية وتحليل لكل عمل قبل عرضه.

يذكر أن حفلات المتروبوليتان لاقت إقبالا ضخما وحققت مبيعات قياسية رغم القواعد الصارمة التي يتم تطبيقها في الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالحضور إلا للحاصلين على لقاح كورونا كاملا.

المعروف أن النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الأمريكية بالأوبرا المصرية يتم عن طريق التقنية عالية الجودة والتي تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من أجل ضمان جودة البث.​