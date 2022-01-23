البرلمان يصدق على مضابط الجلسات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مضابط الجلسات العامة للبرلمان.

وعرض سعد الدين خلال الجلسة مضابط الجلسات، على الأعضاء، وهي السادسة والعاشرة والخامسة عشر لابداء الرأي ولم يعترض أحد من النواب على تلك المضابط

ووافق المجلس على مضابط الجلسات التي عرضها وكيل مجلس النواب خلال الجلسة.

وتشهد الجلسة، التصويت النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.