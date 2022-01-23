قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 13 لسنة ٢٠٢2 في شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونص القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2022.

أولا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2022 15 سنة ميلادية.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2022 متى يكون المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها.

وجاءت الشروط ومن لا يسري عليهم المواد السابقة على النحو التالي: