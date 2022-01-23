أبطال على الأرض وخالدون فى السماء.. رسائل الرئيس السيسى بعيد الشرطة (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته خلال الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وأكد على أن الغاية الأسمى للدولة، هي المحافظة على بقائها، وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يتأتى، دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا.



أبطال على الأرض وخالدون فى السماء.. رسائل الرئيس السيسى فى عيد الشرطة



رسائل الرئيس السيسى فى عيد الشرطة الـ70



رسائل الرئيس السيسى

وأضاف الرئيس السيسى في كلمته: "ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة، من حفظ أمن واستقرار الوطن، ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة، لا ينضب أبدًا وأرضـها الطيبة، تفيــــض دائـــمًا بالخير وتنجب رجالًا، يدركون جيـدًا، قيمــة الانتماء لهــذا الوطن".

وثمن الرئيس السيسى دور رجال الشرطة الوطني جنبًا إلى جنب، مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل والذين يمثلون معًا، الحصن المنيع، لحماية الوطن من كل شر، موجهًا تحية لهم جميعًا، على بطولاتهم وتضحياتهم والتي لولاها، ما كان لمصر أن تسير على طريق التنميـة الشاملة، التي تنشدها لشعبها.