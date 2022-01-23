شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف سبب الموجة الباردة المؤثرة على البلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب الموجة شديدة البرودة التى تشهدها البلاد، موضحة أنها نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترتى الليل والنهار نتيجة الهواء البارد القادم من جنوب أوروبا، وصاحبها انخفاض ملموس وملحوظ فى درجات الحرارة وخاصة فى فترة الليل والصباح الباكر .

وتابعت هيئة الأرصاد: نجد أن الحرارة انخفضت بشكل أكبر على بعض الدول مثل (تركيا -سوريا -لبنان -العراق) بشكل كبير، وتساقطت الثلوج هناك على نطاق واسع، تجمدت معها الحيوانات فى تركيا ، ويرجع ذلك إلي سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفعة علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.