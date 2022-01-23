شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصرى عمانى يؤكد التزامهما بمواصلة العمل لتعزيز العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلبية لدعوة كريمة من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، قام سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية لسلطنة عمان خلال الفترة من 22ــ23 يناير الجاري.

وأكد بيان صحفي مشترك صادر عن الجانبين المصرى والعمانى، أنه في جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل التوجيهات السامية لرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، عقدت اللجنة المصرية - العمانية المشتركة دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط اليوم الأحد، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.

وتأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي، برنامج تنفيذي في المجال السياحي، برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي ختام أعمال اللجنة عبر سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم في سلطنة عمان.